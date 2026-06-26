Der rund 4-prozentige Fortschritt der LUKB-Aktien folgt auf eine über fast zwei Jahre anhaltende Kursrally. Sie hat die Titel von 60,50 Franken im September 2024 um 80 Prozent auf den momentanen Stand von 110,00 Franken geführt. Und bei diesem Stand ist noch nicht Schluss, sofern der zuständige Experte der Kepler Cheuvreux mit seiner Prognose richtig liegt. Er hat die Abdeckung der Luzerner Kantonalbank mit einem «Buy»-Rating aufgenommen und veranschlagt das Preisziel bei 121 Franken. Aus diesem errechnet sich ein Kursgewinnpotenzial von 14,3 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.