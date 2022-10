Der ProShares-Fonds, mit dem Anlegerinnen und Anleger mit Terminkontrakten am Kursverlauf von Bitcoin partizipieren, gab sein Börsendebüt zu einem Zeitpunkt, als das Interesse der Anleger an Kryptowährungen sprunghaft angestiegen ist. So hat Bitcoin in der Woche der Auflegung ein Rekordhoch von 67’000 US-Dollar erreicht.