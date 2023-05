Barren an der Börse statt unter dem Bett

Wer ins Geschäft mit dem Gold einsteigen will, hat zwei Möglichkeiten: Entweder investiert man an der Börse in Gold-ETF (Exchange Traded Funds). Sie sind an den Goldpreis gekoppelt, bilden diesen praktisch eins zu eins ab. Mit dem Investment wird man zwar zum Gold-Besitzer – hält dieses aber nicht physisch. Stattdessen kauft man sich einen Anteil an einem Goldbarren. Weil dieser Anteil auch sehr klein sein kann, sind ETF das Gold-Investment für die kleinen Leute.