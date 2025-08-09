Trump sagte am Mittwoch, dass die Zahl der Kandidaten für den Fed-Vorsitz auf drei reduziert worden sei. Finanzminister Scott Bessent, Vizepräsident J.D. Vance und Handelsminister Howard Lutnick seien Teil des Auswahlkomitees. Laut einem früheren Bloomberg-Bericht hat Hassett sich bereits mit Trump und seinem Team über den Posten unterhalten und dabei ebenfalls einen positiven Eindruck hinterlassen.