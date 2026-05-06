Für viel Wirbel sorgte Stoffel auch mit dem Kauf der Therme in seiner Heimatgemeinde Vals GR. Dort wollte der Multimillionär einen 381 Meter hohen Turm bauen. Das Projekt scheiterte grandios. Der Tiefpunkt für den Investor: Im August 2019 sass er für vier Tage in Untersuchungshaft. Aktuell soll er mit seiner Gattin Manuela Pesko (47), einer erfolgreichen Schweizer Ex-Snowboarderin, und seinen vier Kindern in der Wüstenmetropole Dubai leben.