In den 1960er-Jahren wäre das wohl undenkbar gewesen. «Zu dieser Zeit wurde Politik viel mehr in Hinterzimmern gemacht. Die Wirtschaftslenker kannten die Parlamentarier gut, oft kamen sie aus der gleichen Gesellschaftsschicht.» Heute sei das Umfeld ein anderes, so Bühlmann. «60 Prozent aller Chefs von börsenkotierten Unternehmen wurden nicht in der Schweiz geboren. Somit sind die Wege nicht mehr so nah.» Dazu seien auch die Medien immer lauter und das Parlament professioneller.