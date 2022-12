Polypeptide zerstört hingegen Investorenvertrauen

Ein anderer Schweizer Pharmazulieferer wirft ein komplett anderes Bild ab: Polypeptide spricht am Freitag seine zweite Gewinnwarnung in diesem Jahr aus. Verschiedene operative Probleme hätten den Umsatz und die Profitabilität beeinträchtigt. Seit Jahresbeginn wurden 73 Prozent an Börsenwert vernichtet.