Herausforderungen mit neuer Perspektive angehen

Der studierte Ingenieur Dudani stammt aus dem indischen Rajasthan und sieht Vorteile darin, dass er sich in der Schweiz neu erfinden musste: «Da ich aus einem anderen Kulturkreis komme, kann ich mich voll und ganz auf das Geschäft konzentrieren und Herausforderungen mit einer neuen Perspektive angehen, die Einheimische vielleicht nicht immer in Betracht ziehen.» So sah es wohl einst auch Walter Boveri, Co-Gründer von BBC (später ABB).