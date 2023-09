Dr. Jean-Marc Rickli ist Leiter der Abteilung Globale und neu auftretende Risiken am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP) in Genf, Schweiz. Er ist Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Neue Sicherheitsherausforderungen“ des NATO Partnership for Peace Consortium und leitender Berater für die KI-Initiative (Künstliche Intelligenz) bei der Future Society. Er vertritt die GCSP bei den Vereinten Nationen im Rahmen der Governmental Group of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS). Er ist Mitglied des Beirats von Tech4Trust, dem ersten Schweizer Startup-Beschleunigungsprogramm im Bereich digitales Vertrauen und Cybersicherheit. 2020 wurde er von der Schweizer Zeitung Le Temps als einer der 100 einflussreichsten Westschweizer nominiert. Vor dieser Ernennung war Dr. Rickli Assistenzprofessor am Department of Defense Studies des King’s College London. Dr. Rickli erhielt seinen Ph.D. und MPhil in Internationalen Beziehungen von der Universität Oxford, Grossbritannien, wo er auch Berrow-Stipendiat am Lincoln College war. Sein neuestes Buch, das bei Georgetown University Press veröffentlicht wurde, trägt den Titel “Surrogate Warfare: The Transformation of War in the Twenty-first Century”. Er hat in Europa, den USA, dem Nahen Osten und China gelebt und gearbeitet.