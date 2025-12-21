«Quantentechnologien bergen ein enormes Potenzial, befinden sich aber noch in einem frühen Entwicklungsstadium», sagte EPA-Präsident Antonio Campinos. Europa verfüge zwar über zahlreiche etablierte Firmen und Start-ups, die sich dieser Technologie widmeten. Letzteren fehle es aber oft an den notwendigen Mitteln, um ihr Geschäft auszubauen. Daher müssten die öffentlichen Fördergelder durch private Finanzspritzen ergänzt werden. Die Europäische Union (EU) will dies fördern und hierfür ein «Quantum Act» genanntes Gesetzespaket auf den Weg bringen. Die Bundesregierung will mit ihrer Hightech-Strategie die Entwicklung von Quantentechnologien ebenfalls vorantreiben. Schätzungen zufolge wird der Markt für Quantentechnologien bis 2035 ein weltweites Volumen von 93 Milliarden Euro erreichen.