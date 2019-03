Es ist kein Geheimnis: Grossaktionär Petr Kondrashev ist unzufrieden mit Meyer Burger. Der russische Milliardär geizte in der Vergangenheit nicht mit Kritik (cash berichtete). Auf Druck des Grossaktionärs hin musste der langjährige Finanzchef Michel Hirschi seinen Platz räumen. Und auch Alexander Vogel wird den Verwaltungsrat verlassen.

Damit ist Kondrashev damit allerdings noch nicht am Ziel angelangt. Er verlangt, dass Meyer Burger die eigene Technologie nutzt und selber in die Produktion von Solarzellen einsteigt. Mit diesen doch sehr kapitalintensiven Plänen stösst er bei Verwaltungsrat und Geschäftsleitung aber auf breite Ablehnung.

Kommende Generalversammlung verspricht spannend zu werden

Wenn Meyer Burger am 2. Mai zur diesjährigen Generalversammlung lädt, könnte es deshalb zum offenen Schlagabtausch zwischen dem Grossaktionär und den Exponenten des Unternehmens kommen.

In der schleppenden Geschäftsentwicklung und dem enttäuschenden Abschneiden der Aktie sehen Beobachter gar den Nährboden für eine Aktionärs-Revolte. Eine solche anzuzetteln, dürfte Petr Kondrashev nicht einfach fallen. Einerseits hält er nur 6,14 Prozent der Stimmen, und andererseits bringen die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat fast ebenso viele Stimmen auf die Waage. Hinzu kommt, dass das Aktionariat von Meyer Burger als stark fragmentiert gilt. Das heisst: Mit Ausnahme der Fondstochter der Credit Suisse kontrolliert kein weiterer Aktionär mehr als 3 Prozent der Stimmen.

Kursentwicklung der Meyer-Burger-Aktie über die letzten fünf Jahre (Quelle: www.cash.ch)

Im Hinblick auf die diesjährige Generalversammlung beantragt Kondrashev eine Reihe von Statutenänderungen. Auf den ersten Blick muten diese nicht sehr einschneidend an. Doch bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass der russische Milliardär das Unternehmen mit einer Aufhebung des genehmigten Kapitals vor strategischen Abenteuern bewahren will. Gleichzeitig sollen die Hürden für die Einberufung von Generalversammlungen und Traktandierungsbegehren reduziert werden. Das würde es in Zukunft auch Kondrashev einfacher machen, Forderungen zu stellen.

Aktie ein Spielball von Spekulanten

Ob das der Meyer-Burger-Aktie neues Leben einhauchen kann, wird sich zeigen müssen. Nach einem Vorstoss bis auf 0,95 Franken liegt ihr Kurs mittlerweile wieder unter 0,70 Franken. Das entspricht seit Jahresbeginn einem Plus von knapp 13 Prozent.

Händlern zufolge verkommt die Aktie immer mehr zu einem Spielball von Spekulanten. Unter anderem setzen Leerverkäufer mit rund 10 Prozent der ausstehenden Titel auf rückläufige Kurse. Mit einer glaubwürdigen Strategie liesse sich diesen Spekulanten der Wind aus den Segeln nehmen, so heisst es im hiesigen Handel weiter.