Die operative Gewinnmarge von Swatch sank laut einem Bericht vom letzten Monat bis 2025 um mehr als die Hälfte auf 2,1 Prozent, da das Unternehmen mit einer schwachen Nachfrage in China und den Folgen der US-Zölle von Präsident Donald Trump zu kämpfen hatte. Die Strategie des Uhrenherstellers, Arbeitsplätze, Produktion und Lagerbestände für einen Aufschwung zu erhalten, wurde von Investoren wegen der dadurch entstehenden hohen Kosten kritisiert. L