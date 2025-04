Zum Anstieg der Renditen an den Anleihenmärkten trugen auch die zusätzlich geplanten Rüstungsausgaben in der Eurozone bei. So hatte Deutschland angekündigt, mit der Lockerung der Schuldenbremse und einem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen massiv in Infrastruktur und Verteidigung zu investieren.