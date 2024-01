Zudem ist Roche erst kürzlich wieder in den Wettlauf um Medikamente gegen Fettleibigkeit eingestiegen und hat eine Vereinbarung getroffen, das US-Biotechnologieunternehmen Carmot Therapeutics für bis zu 3,1 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Teresa Graham, Leiterin der Pharmaabteilung von Roche, sagt, dass die Entscheidung des Unternehmens, sich vor einem Jahrzehnt zurückzuziehen und zur GLP-1-Klasse zurückzukehren, erst vor Kurzem Sinn gemacht habe. Es sei "ein bisschen so, wie die Onkologie vor 20 Jahren war“, sagte sie am Montag auf der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco. "Es gab viele wissenschaftliche Hypothesen, aber ich glaube, wir sind nicht wirklich zu dem grundlegenden Verständnis der menschlichen Biologie und Genetik gelangt, das den Code wirklich geknackt hätte, und ich denke, das beginnen wir jetzt zu erkennen.“