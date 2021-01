"Wir denken definitiv darüber nach und stellen sicher, dass wir diese Option haben", sagte Cameron Winklevoss, Mitgründer und Präsident des in New York ansässigen Unternehmens für digitale Vermögenswerte, in einem Bloomberg-Interview. "Wir beobachten den Markt und führen auch interne Diskussionen darüber, ob dies zu diesem Zeitpunkt für uns sinnvoll ist. Wir sind auf jeden Fall offen dafür."

Bitcoin hat sich in den letzten zwölf Monaten mehr als vervierfacht, was Erinnerungen an die Manie von 2017 weckte, die Kryptowährungen zum ersten Mal bekannt machte, bevor die Preise im folgenden Jahr zusammenbrachen. Die Volatilität bleibt ein bestimmendes Merkmal der wichtigsten digitalen Währung. Sie stieg letzte Woche auf fast 42'000 Dollar, und fiel anschliessend auf rund 37'000 Dollar zurück.

Ein Börsengang, eine direkte Notierung oder sogar eine Fusion mit einem Akquisitions-Zweckunternehmen (SPAC) wäre der jüngste Versuch früher Bitcoin-Befürworter wie der Brüder Winklevoss, ihren digitalen Reichtum zu erschliessen. Coinbase Global, die grösste US-Kryptowährungsbörse, hat im Dezember bei der US-Börsenaufsicht SEC einen IPO-Antrag eingereicht. Bakkt Holdings, die Kryptowährungsplattform, die sich mehrheitlich im Besitz von Intercontinental Exchange befindet, plant, durch eine Fusion mit einem Blankoscheck-Unternehmen an die Börse zu gehen.

Die Zwillinge, die ursprünglich bekannt wurden, als sie Mark Zuckerberg wegen Diebstahls ihrer Idee für Facebook verklagten, waren langjährige Unterstützer und Besitzer von Bitcoin. Im Jahr 2014 gründeten sie Gemini - heute eine New Yorker Treuhandgesellschaft, die vom New Yorker Finanzministerium reguliert wird und eine Börse und einen Verwahrdienst umfasst. Laut dem Bloomberg Billionaires Index haben die Brüder jeweils ein Vermögen von etwa 2 Milliarden Dollar.

