Die diesjährige Performance des Litecoin lässt sich sehen: Ganze 330 Prozent Wertzuwachs seit Anfang Jahr. Damit stellt die Kryptowährung ihre berühmten Geschwister Bitcoin (+120 Prozent) und Ether (+100 Prozent) in den Schatten. Mittlerweile kommt Litecoin auf eine Marktkapitalisierung von rund 8,4 Milliarden Dollar, wie Bloomberg mit Berufung auf Mosaic Research berichtet. Damit steht sie auf Platz sieben der grössten digitalen Assets.

Für den kontinuierlichen Anstieg des Litecoins gibt es zwei Gründe. Erstens findet Anfang August der nächste «Halving»-Termin statt. Halving ist vereinfacht gesagt eine Verknappung des (Coin-)Angebots. Dadurch soll die Coinmenge einschränkt und einen Wertzerfall der Kryptowährung verhindert werden.

Kursentwicklung des Litecoin seit Jahresbeginn, Quelle: cash.ch

Solche Halvings werden typischerweise alle vier Jahre durchgeführt. Und typischerweise steigen dann auch die Kurse der jeweiligen Tokens. Als vor vier Jahren der Litecoin zuletzt einem Halving unterzogen wurde, stieg dessen Wert in den drei Monaten davor um satte 60 Prozent. Auch die derzeitige Hausse der führenden Kryptowährung Bitcoin dürfte – zumindest zum Teil – mit dem bevorstehenden Bitcoin-Halving im Mai 2020 zusammenhängen.

«Jedes Mal, wenn bei Litecoin oder bei Bitcoin ein Halving bevorsteht, nimmt der Preisanstieg astronomische Züge an», sagte Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Trading Platform eToro gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Der zweite Grund, warum der Litecoin derzeit durch die Decke geht, ist die zunehmend Akzeptanz von Kryptowährungen – auch von Institutionen, die nicht zum Kreis der hippen Startups aus dem Silicon Valley gehören. Beim US-amerikanischen Telekommunikationskonzern AT&T können Kunden ihre Rechnungen seit dem letzten Mai mit digitalen Währungen zahlen. Zudem wird Facebook bald Details über Pläne einer eigenen Kryptowährung bekanntgeben.

World’s Largest Telecom AT&T Claims First to Accept Payment in Cryptocurrency #BTC #BCHhttps://t.co/oXRUVYW6RQ

— Bitcoin (@Bitcoin) 23. Mai 2019