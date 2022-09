Das Ranking mache aber deutlich, dass die digitalen Fähigkeiten der Schweiz verbesserungswürdig seien, so Digitalswitzerland. So werde die Verfügbarkeit digitaler Kompetenzen von den Führungskräften heute weniger positiv eingeschätzt als noch vor einem Jahr. Auch bei den Hochschulabsolventen in den Naturwissenschaften, den Frauen mit Hochschulabschluss, der Anzahl Forscherinnen und der F&E-Produktivität gemessen an der Anzahl Veröffentlichungen seien die Werte weiterhin relativ niedrig – trotz Verbesserungen in den meisten dieser Bereiche.