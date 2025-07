Die Bundesregierung will bei der Einführung eines digitalen Euro und der Vollendung der Kapitalmarktunion in der Europäischen Union (EU) zügig vorankommen. Diese Themen stünden im Mittelpunkt des Treffens der EU-Finanzminister in der kommenden Woche in Brüssel, hiess es am Freitag im Finanzministerium in Berlin. Als drittes grosses Thema stehe der Euro-Beitritt Bulgariens auf der Agenda.