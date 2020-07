90 Prozent der Zak-Kunden seien als Neukunden zur Bank Cler gestossen, betonte das Finanzinstitut am Dienstag in einem Communiqué. Im Februar war an der Bilanzmedienkonferenz noch von 30'000 Kunden der Banking-App die Rede. Mit diesen Zahlen sei man weiterhin Marktführer, betonte die Bank Cler.

Die Bank bezeichnet sich als "digitale Bank mit physischer Präsenz". Aus diesem Grund seien etwa die 31 Geschäftsstellen komplett modernisiert und umgestaltet worden. Nun solle auch der Vertrieb neu organisiert werden. Und die Schaffung von regionalen Private Banking-Einheiten solle die Bank Cler noch stärker als Anlagebank positionieren.

Im Rahmen des neuen Betreuungskonzepts würden auch die Rollenprofile der Mitarbeitenden angepasst. Ein Stellenabbau sei in diesem Zusammenhang aber nicht vorgesehen, betonte eine Sprecherin auf Anfrage von AWP. Es würden auch keine Geschäftsstellen geschlossen.

Die Bank Cler ist eine Tochtergesellschaft der Basler Kantonalbank.

(AWP)