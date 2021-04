Der 45-jährige Sascha Zahnd wird Präsident des Executive Committees von digitalswitzerland. Das teilt die Standortinitiative am Freitag mit. Zahnd übernimmt die Nachfolge von Ivo Furrer, der sich als Vorstandsmitglied weiterhin bei digitalswitzerland engagieren werde. Unternehmer und FDP-Nationalrat Marcel Dobler bleibt Vizepräsident.

"Der Berner Sascha Zahnd war bis Ende 2020 einer der engsten Mitarbeiter von Tesla Gründer Elon Musk", heisst es in der Mitteilung von digitalswitzerland. Als Europa-Chef habe er den Model-3-Verkauf, die Vorbereitungen der Gigafactory in Berlin sowie die Expansion des Supercharger-Ladenetzes und den Ausbau der Service-Infrastruktur verantwortet. Zuvor war Zahnd seit 2016 als Vice President Global Supply Chain und Teil der obersten Führungsebene bei Tesla in Palo Alto, Kalifornien tätig.

Der gebürtige Bieler Zahnd arbeitete vor seinem Wechsel zu Tesla fast sechs Jahre bei von Swatch, genauer beim Uhrenzulieferer ETA. Dort war er für die Wertschöpfungs- und Lieferketten zuständig. Davor arbeitete Zahnd bei Ikea.

"Diese neue Aufgabe ist mir ebenso wichtig wie eine Ehre. Die Schweiz hat alles, was es braucht, um auch in Zukunft ein führender Wirtschaftsstandort zu sein", wird Zahnd in der Mitteilung zitiert. Die Schweiz müsse aber die Herausforderungen zielstrebig, transparent und mit Enthusiasmus anpacken. Die digitale Zukunft der Schweiz sei für alle von allen. Zahnd ist bereits Verwaltungsrat beim Online-Store mytheresa.com, Vizepräsident des Verwaltungsrats von Valora und als Investor bei Circuloom und Nokera.

"Sascha Zahnd ist einer der eindrücklichsten Spitzen-Manager der Schweiz mit viel internationaler Erfahrung. Er steht für Innovation, Transformation und Unternehmertum", sagt Marc Walder, Gründer von digitalswitzerland. Die Standortinitiative werde die digitale Transformation der Schweiz weiter mit Nachdruck vorantreiben, damit die Attraktivität als Wirtschafts- und Bildungsstandort gewahrt bleibe.

Die 210 Mitglieder umfassende Dachorganisation aus Wirtschaft, öffentlicher Hand, Nicht Regierungsorganisationen und Verbänden sowie der Forschung und Lehre will die Schweiz als führenden digitalen Forschungs- und Innovationsstandort positionieren. Die Dachorganisation entstand im letzten Oktober nach der Fusion der beiden IT-Verbände Digitalswitzerland und ICTswitzerland.

