Die Bedingungen für solche Partnerschaften hätten sich bereits verbessert. «Vor wenigen Jahren wäre es noch nicht möglich gewesen, dass ein US-Unternehmen eine Cloud-Infrastruktur in Deutschland betreibt, während die deutschen Kunden diese Infrastruktur zunehmend autonom nach ihren eigenen Vorstellungen nutzen», sagte Wildberger. «So können heute etwa Open-Source-Komponenten eingesetzt werden mit der Gewissheit, dass dieses Datacenter unter allen Umständen voll operabel ist - also nicht von aussen abgeschaltet werden kann.» Weil ein Restrisiko bleibe, müsse man aber zusätzlich auch eigene Rechenzentren aufbauen.