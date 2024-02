Nach der Befragung von mehr als 27.000 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen erwartet der Verband ein Minus von 0,5 Prozent. 2023 ging das Bruttoinlandsprodukt bereits um 0,3 Prozent zurück. «Die schlechte Stimmung der Unternehmen verfestigt sich», teilte die DIHK am Donnerstag in Berlin mit. Zwar gab es in der Vergangenheit wegen der globalen Finanzkrise und in der Corona-Pandemie deutlich stärkere Einbrüche. Es wäre aber erst das zweite Mal in der Nachkriegsgeschichte, dass die deutsche Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Jahren schrumpfen würde. Nur 2002 und 2003 war dies bisher der Fall. Damals reagierte die rot-grüne Regierung mit der «Agenda 2010» - weitreichenden Arbeitsmarkt- und Sozialstaatsreformen.