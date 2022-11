"Selbst in den Zeiten von Corona und der Finanzmarktkrise lag der Anteil der Optimisten bei mehr als zehn Prozent." Deshalb sehe der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) seine sehr gedämpfte Konjunkturerwartung vom Frühjahr bestätigt: "In diesem Jahr erwarten wir ein Plus von 1,2 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt." Denn wirtschaftlich sei das erste Halbjahr noch ordentlich gewesen. Zudem hätten viele Betriebe in diesem Jahr erstmals wieder ohne Lockdown-Einschränkungen ihre Geschäfte öffnen können. "Diese Wachstumsimpulse werden aber von der Energiepreiskrise, der Inflation und der trüben Weltkonjunktur seit Monaten aufgezehrt", sagte Wansleben. Der deutschen Wirtschaft steht nicht nur ein harter Winter bevor, sondern auch ein schwieriges Jahr. "2023 erwarten wir aufgrund der konkreten Meldungen und Einschätzungen aus den Unternehmen einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von rund drei Prozent."