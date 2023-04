"Uns fehlt jedes Jahr ein zweistelliger Millionenbetrag, wenn alle Finanzierungsquellen an ihren Kürzungen festhalten", so Michael Schaepman. Dadurch würde sich das Betreuungsverhältnis verschlechtern, obwohl die Betreuung schon soweit wie möglich optimiert worden sei. "Mehr ist nicht möglich ohne Qualitätseinbussen", sagte Schaepman im Interview mit der "NZZ am Sonntag". "Der Bund soll an den bisherigen Finanzplänen festhalten und nicht die Sparschraube in der Bildung anziehen."