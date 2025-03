Wie bitte?

Diese Zahl wurde in einer Studie von KPMG vor neun Jahren im Detail berechnet. Seither dürfte es aufgrund unzähliger neuer Gesetzestexte noch viel mehr geworden sein. Die staatlichen Zwangsinterventionen kosten uns also wohl über 100 Milliarden Franken pro Jahr. Ganz zu schweigen von dem, was aufgrund staatlicher Eingriffe alles an Gutem verhindert worden ist.