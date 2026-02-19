⁠EZB-Vizechef Luis de Guindos hat nach eigenem Bekunden keine Hinweise auf einen vorzeitigen Abtritt der Präsidentin. «Ich kann Ihnen nur sagen, dass sie ⁠sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentriert und dass sie, solange sie hier ist, eine grossartige Präsidentin sein wird», sagte er am Donnerstag in Valencia. Auch ‌sein Direktoriumskollege Piero Cipollone sagte, es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass Lagarde vor einem Rücktritt stehe. ‌Er hob ihre Arbeit an längerfristigen Projekten wie der Spar- ​und Investitionsunion der Europäischen Union und neuen Liquiditätslinien hervor: «Das sieht ganz und gar nicht nach dem Verhalten von jemandem aus, der auf gepackten Koffern sitzt», sagte der Italiener bei einer Anhörung im Parlament.