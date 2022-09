EZB-Direktorin Isabel Schnabel rechnet ungeachtet der Zinserhöhungen nicht mit einem raschen Rückgang der hohen Inflation in der Euro-Zone. "Kurzfristig könnte es sein, dass die Inflation trotz der jüngsten Zinsanhebungen noch weiter steigt", sagte Schnabel in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit "T-Online". "In unseren Prognosemodellen dauert es bis zum Jahr 2024, bis sich die Inflation wieder beim gewünschten Wert von zwei Prozent einpendelt."