Der zusätzliche Elektroauto-Zoll soll am 1. Oktober in Kraft treten und kommt auf die bisherigen 6,1 Prozent dazu. Die Stahl- und Aluminium-Zölle folgen zwei Wochen später. Ausserdem will die kanadische Regierung Beratungen zu anderen Industrien wie unter anderem Batterien, Halbleiter und Solar-Produkte starten.