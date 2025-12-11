Auch sei eine Kooperation vereinbart worden, um Disneys Charaktere für das KI-Videowerkzeug Sora von OpenAI nutzbar zu machen, teilten die beiden US-Unternehmen am Donnerstag mit. Im Rahmen der auf drei Jahre angelegten Lizenzvereinbarung kann Sora kurze, von Nutzern angeregte Videos für soziale Medien erstellen. Dabei kann auf mehr als 200 Charaktere von Disney, Marvel, Pixar und Star Wars zurückgegriffen werden. Eine Auswahl der Videos solle zudem auf der Streaming-Plattform Disney+ verfügbar sein.