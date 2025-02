«Das Quartal hat sich als starker Start in das Geschäftsjahr 2024/2025 erwiesen», sagte Bob Iger, der Chef des Unterhaltungskonzerns, am Mittwoch. «Wir bleiben zuversichtlich, was unsere Strategie für weiteres Wachstum angeht.» Disney-Aktien reagierten im vorbörslichen Geschäft an der Wall Street kaum mit einem Kursrückgang von 0,6 Prozent.