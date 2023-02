Kostensenkungen und Quartalszahlen von Walt Disney kommen am Donnerstag bei den Anlegern gut an. Im vorbörslichen US-Handel kletterten die im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial notierten Papiere um 6,4 Prozent nach oben auf fast 119 US-Dollar. Damit würden sie im Haupthandel den höchsten Stand seit August 2022 erreichen. Im Januar hatten sie bereits einen starken Lauf mit einem Zuwachs von rund einem Viertel, im Februar geriet die Rally dann etwas ins Stocken.