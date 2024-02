Disney-Chef Bob Iger kündigte ausserdem in einem CNBC-Interview an, dass sich das Unternehmen mit 1,5 Milliarden Dollar an Epic Games beteiligen und gemeinsam mit dem Unternehmen ein «riesiges Disney-Universum» schaffen wolle. «Dies ist Disneys bisher grösster Einstieg in die Welt der Spiele und bietet erhebliche Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten». Die Disney-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um sieben Prozent.