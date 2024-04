Mit dem norwegischen Staatsfonds und dem Vermögensverwalter T. Rowe Price hatten sich wichtige Aktionäre öffentlich hinter Disney-Chef Iger gestellt. Auch die Fondsgesellschaft Blackrock unterstützt Insidern zufolge das Management. Iger war im Herbst 2022 aus dem Ruhestand zurückgeholt worden, um das Ruder bei Disney erneut zu übernehmen. Er hat bereits einiges getan, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. So kündigte er einen Streamingdienst des Sportsenders ESPN für 2025 an und erwarb eine Beteiligung an dem «Fortnite»-Spieleerfinder Epic Games. Seit Beginn des Jahres haben Disney-Aktien 35 Prozent an Wert gewonnen.