Das US-Unternehmen konnte seinen Verlust im Videostreaming-Geschäft im abgelaufenen Quartal in etwa halbieren. Die Sparte Disney+, die mit Netflix konkurriert, verbuchte einen Fehlbetrag von 512 Millionen Dollar nach einem Minus von rund 1,1 Milliarden Dollar im Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Konzernchef Bob Iger sieht sich damit auf Kurs, sogar mehr als die ursprünglich anvisierten 5,5 Milliarden Dollar einzusparen. Die Abonnentenzahl bei Disney+ legte um 800.000 zu, was jedoch unter den Analystenerwartungen blieb.