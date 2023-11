Charles T. Munger war wahrlich kein Unbekannter: Der amerikanische Investor, Geschäftsmann und Philanthrop und seit 1978 stellvertretender Vorsitzender von Berkshire Hathaway und Warren Buffetts enger Vertrauter. Als erfolgreiche Value-Investoren galt Munger zusammen mit Buffett vielen Anlegern weltweit als Vorbild. Am Dienstag ist Munger in enem Spital in Kalifornien gestorben. Am 1. Januar wäre er 100 Jahre alt geworden.