Grund für die Avancen des Sunrise-Aktie sind positive Analysteneinschätzungen. Am Freitag nahm die Zürcher Kantonalbank (ZKB) die Abdeckung der Titel mit «Übergewichten» auf und schrieb von einer «Dividenden-Bonanza» - nicht nur, dass Sunrise mit einer Dividendenrendite von 7 Prozent ergiebiger ist als Swisscom (3,8 Prozent) und der Schnitt des europäischen Telekommunikationssektors (5,3 Prozent): Die ZKB geht auch von einem Dividendenwachstum in den nächsten Jahren von 3,33 Franken je Aktie für 2024 auf 3,42 Franken für 2025 und 3,51 Franken für 2026. «Wir schätzen einen Anstieg der Dividendenausschüttungen, die für Aktionäre mindestens für die nächsten 5 Jahre von der Quellensteuer befreit bleibt», schreibt der zuständige Analyst.