Die vergangenen Wochen haben es gezeigt: Der Präsident eines Landes und seine Administration können die Märkte weltweit abstürzen lassen. Nachdem der Zollstreit ausgehend von den Vereinigten Staaten Anfang April aufgeflammt war, fiel der Schweizer Aktienmarkt gemessen am Swiss Performance Index bis zu 13,6 Prozent. Auch andere Börsen in Europa, in den USA und Asien fielen im zweistelligen Prozentbereich. Anleger sind nun gefasst auf weitere turbulente Phasen in der Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident.