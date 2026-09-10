Welche Märkte favorisieren Sie?

Wir sind in letzter Zeit mit unserem Engagement in Japan gut gefahren. Am stärksten sind wir allerdings in den Schwellenländern exponiert. Das ist eine grosse Geschichte, da Aktien aus Schwellenmärkten lange Zeit nicht wirklich das gebracht haben, was sich die Investoren erhofften. Chinesische Aktien waren in einem Jahr top, im nächsten Jahr dann ein vollständiger Flop und vollkommen volatil. Der ganze geopolitische Kontext hat sich nun geändert, die internationalen Beziehungen und Lieferketten sind kompliziert und schwierig. Davon profitieren die Märkte in den aufstrebenden Ländern. Ferner sind wir überzeugt, dass die Bewertungen bei Schwellenmarktaktien weiterhin attraktiv sind. Das gilt auch auf Sektorebene gegenüber den entwickelten Volkswirtschaften.