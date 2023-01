Wie die Dividendenstudie 2023 zeigt, verzeichneten viele europäische Länder 2022 wieder einen Anstieg der Dividendenrendite, nachdem diese in den Vorjahren stetig gesunken war. So erhöhte sich die Dividendenrendite in Deutschland von zuvor etwa 2,25 auf rund 3,5 Prozent, in Frankreich und der Schweiz von jeweils etwa 2,25 auf 3 Prozent, in Italien und Spanien von knapp 3 auf 5 beziehungsweise 4 Prozent.