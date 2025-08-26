Aufwind erfuhr die Aktie des Konzerns, zu dem unter anderem die Zigarettenmarke Marlboro gehört, am vergangenen Donnerstag, als eine um 3,9 Prozent höhere Quartalsdividende von 1,06 Dollar je Anteilsschein (zuvor: 1,02 Dollar) angekündigt wurde. Dies sei die sechzigste Dividendenerhöhung in den vergangenen 56 Jahren, teilte das in Virginia ansässige Unternehmen mit. Es weist ein Dividendenwachstum von 4 Prozent über die letzten fünf Jahren sowie eine Dividendenrendite von 6 Prozent auf. Einen Bruch in der Historie gab es in den Nullerjahren, als die Jahresdividende von 3,32 Dollar (2006) auf 1,32 Dollar (2009) sank. Seither ist sie stetig auf 3,96 Dollar im Jahr 2024 gestiegen.