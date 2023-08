Viele Firmen erwähnen negative Währungseinflüsse. Lässt sich dieser Effekt quantifizieren?

In Lokalwährung können sich die Halbjahresabschlüsse sehen lassen, auch wenn die Wechselkursverluste in Franken betrachtet höher als erwartet ausfielen. Der Wechselkurseinfluss ist relativ schwierig zu prognostizieren, weil nicht alle Umsätze und Kosten den Währungen zugeordnet werden können. Insofern wird der Impact eher unterschätzt, obwohl er gerade in der Schweiz besonders wichtig ist. Die grossen Unternehmen im SMI erzielen mehr als 90 Prozent ihres Gewinns im Ausland. Diese Währungsverluste dürften entsprechend in den nächsten Quartalen relativ hoch bleiben und es scheint, dass noch nicht alles eingepreist ist.