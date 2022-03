Gerade jetzt, da es an den Märkten turbulent zu und her geht, haben Kleinstaktien einen schweren Stand. Es überrascht deshalb nicht, fristet auch jene von Mobilezone an der Börse schon fast ein bisschen ein Mauerblümchen-Dasein. Beim Unternehmen selbst dürfte man wohl gedacht haben, dass sich an diesem Zustand etwas ändern müsse. Denn nur so lässt sich erklären, weshalb es die bereits zuvor grosszügige Dividende um satte 50 Prozent auf 84 Rappen je Aktie erhöht wird.

Damit werden selbst die kühnsten Analystenschätzungen übertroffen. Auf den Schlusskursen vom Donnerstag errechnet sich nun eine attraktiv hohe Rendite von 6 Prozent.

Eine Transformation wie aus dem Bilderbuch

Möglich machen die grosszügige Dividende die Fortschritte beim Tagesgeschäft. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr zwar nur um 7 Prozent auf 981,5 Millionen Franken. Analysten hatten erstmals mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Franken gerechnet. Mit 56,7 Millionen Franken liegt der Gewinn allerdings nicht nur um 64 Prozent über dem Vorjahr, sondern gleichzeitig auch weit über den von Analysten erwarteten knapp 48 Millionen Franken.

Mobilezone habe eine Transformation wie aus dem Bilderbuch hingelegt, wie die Zürcher Kantonalbank schreibt. Mittlerweile hat die Aktie den von ihr errechneten fairen Wert von 13,80 Franken zwar erreicht. Sollte der Ausbau des Onlinegeschäfts jedoch weiterhin erfolgreich verlaufen, will die Zürcher Bank ihre Bewertungsmodell jedoch unter positiven Vorzeichen überarbeiten. Sie preist die Aktie deshalb wie bis anhin mit "Übergewichten" an.

Die Bank Vontobel räumt zwar ein, dass der Jahresumsatz den Erwartungen nicht ganz gerecht wird. Sie macht hierfür unter anderem die eher etwas enttäuschende Entwicklung bei "Pricezilla" verantwortlich. Dennoch gewinnt sie dem Resultat vorwiegend positive Aspekte ab. Das gilt insbesondere für die Reduktion der Kapitalbindung und den dadurch starken freien Cashflow. Vontobel stuft die Aktie mit "Hold" und einem Kursziel von 13.50 Franken ein.

Eine der wenigen Aktien mit einer positiven Jahresbilanz

Noch liegen für die Mobilezone-Aktie vorbörslich keine Kursindikationen vor. In den Handelsräumen von Julius Bär geht man jedoch von bis zu 3 Prozent höheren Kursen aus.

Die Aktie ging am Donnerstag bei 13,80 Franken aus dem Handel. Seit Jahresbeginn errechnet sich ein knappes Plus von 1,3 Prozent. Damit zählt sie zu den wenigen Titeln an der Schweizer Börse mit einer positiven Jahresbilanz.