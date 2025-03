Unwetter und Probleme

Die Unwetter in der Schweiz, in Österreich und Spanien haben die Produktion in Werken von Stadler Rail gestört. So wurde beispielsweise das Stadler-Werk in Valencia überschwemmt, blieb aber bis auf einige zerstörte Aussenlager unbeschädigt. Schwer getroffen wurden auch rund 30 Zulieferer. Damit verzögert sich die für den Frühsommer 2025 geplante Lieferung neuer Trams für die Stadt Lausanne. Trotz des Rückschlags ist die Inbetriebnahme der Lausanner Trams weiterhin für 2026 vorgesehen.