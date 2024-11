Am Donnerstag der nächste Nackenschlag: Der Ostschweizer Zugbauer muss seine Prognosen für 2024 senken. Grund ist vorab die Unwetterkatastrophe von Ende Oktober in Spanien. Das Werk in Valencia blieb zwar unbeschädigt. Mehrere Aussenlager von Stadler Valencia seien jedoch in Mitleidenschaft gezogen worden. Und vor allem wurden rund 30 Zulieferer von Stadler Valencia laut einer Mitteilung hart getroffen. Diese könnten die benötigten Komponenten nicht liefern und das Stadler-Werk arbeite aktuell reduziert.