Das sorgt für eine insgesamt stabilisierende Wirkung im Portfolio während turbulenten Zeiten. In Zahlen ausgedrückt: Während der Swiss Performance Index (SPI) nach den Trump'schen Zollankündigungen in der Spitze bis zu 14 Prozent an Wert verlor, bewegte sich der Rückgang der Cembra-Valoren mit 6 Prozent in einem überschaubaren Rahmen.