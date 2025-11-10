Die Valiant-Aktien scheinen derzeit kaum zu stoppen. Auch am Montag geht der Höhenflug weiter. Gut eine Stunde nach Handelsstart notieren die Titel 1,35 Prozent höher bei 135 Franken – so hoch wie seit Anfang 2011 nicht mehr. Der Gesamtmarkt, gemessen am SPI, legt lediglich 0,87 Prozent auf 17'122,20 Punkte zu. Damit beträgt das Plus seit Jahresbeginn über 26 Prozent und auf Sicht von 52 Wochen bereits über 31 Prozent. Damit untermauert Valiant, dass sie 2025 zu den stärksten Banktiteln in der Schweiz zählt.