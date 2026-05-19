Für 2026 zeichnet sich eine Normalisierung beim Prämienwachstum sowie bei der für die Versicherungsbranche wichtigen Kennzahl Schaden-Kosten-Quote ab. Das heisst, die absoluten Rekordmargen schwächen sich leicht ab. Dennoch dürften die Margen nicht gross tangiert werden, da die europäischen Versicherer gemäss den Experten von Goldman Sachs mit den steigenden Zinsen höhere Portfolioerträge erzielen dürften. Diese zusätzlichen Zinserträge halten die Eigenkapitalrenditen auf attraktiven Niveaus. Zudem gehören die europäischen Versicherungsaktien zu den Titeln mit den höchsten Ausschüttungen und werfen eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,8 Prozent ab.