Kunden zogen beim Vermögensverwalter GAM auch im November Gelder in Milliardenhöhe ab. Das zumindest ist am frühen Donnerstagmorgen einer Medienmitteilung zu entnehmen.

Für 2018 rechnet das Unternehmen mit einem zugrundeliegenden Vorsteuergewinn von 125 Millionen Franken. Das sind zwar knapp 28 Prozent weniger als im letzten Jahr, deckt sich aber in etwa mit den Erwartungen von Analysten.

Unter dem Strich dürfte GAM eigenen Angaben zufolge einen Jahresverlust von 925 Millionen Franken einfahren. Schuld sind ausserordentliche Goodwill-Abschreibungen und Wertminderungen sowie einmalige Restrukturierungskosten.

Deshalb müssen die Aktionäre auf eine Dividende verzichten. Sie wird vorderhand ausgesetzt. Das hatten so nicht alle Analysten auf dem Radar. Ab dem kommenden Jahr will das Unternehmen dann wieder mindestens 50 Prozent des zugrundeliegenden Reingewinns an die Aktionäre ausschütten.

Im vorbörslichen Handel des einstigen Mutterhauses Julius Bär verliert die GAM-Aktie weitere 5 Prozent auf einen Mittelkurs von 4,35 Franken. Mit einem Minus von 73 Prozent seit Jahresbeginn zählt die Aktie zu den Verlierern an der Schweizer Börse SIX.

Leerverkäufer sind am Ziel angelangt

Was den Dividendenverzicht anbetrifft, so zeigen sich viele Analysten nicht sonderlich überrascht. Dasselbe gilt für die ausserordentlichen Goodwill-Abschreibungen, wobei jedoch die Höhe der Abschreibungen für Gesprächsstoff sorgt.

Anders als die Aktionäre dürften sich die Leerverkäufer über den Schwund an Kundenvermögen und den millionenschweren Jahresverlust freuen. Gemäss Schätzungen aus dem Handel wurde zuletzt mit rund 8 Prozent der ausstehenden GAM-Aktien auf rückläufige Kurse spekuliert. Noch vor wenigen Wochen waren es sogar etliche mehr.

Beobachtern zufolge dürften die Leerverkäufer am Ziel angelangt sein. Die Aktie notiert auf dem tiefsten Stand in der Firmengeschichte. Geld liesse sich für die Leerverkäufer nur dann noch verdienen, sollten Kunden des Vermögensverwalters weitere Milliarden abziehen oder langjährige Grossaktionäre die Reissleine ziehen.

Denn noch ist unklar, ob der Grossaktionär Silchester International Investors die Restrukturierung und den Dividendenverzicht mitträgt. Der Vermögensverwalter - eigentlich ein Konkurrent von GAM - hält den letzten verfügbaren Informationen zufolge gut 15 Prozent der Stimmen.