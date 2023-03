"Die EZB befindet sich in einem schwierigen Dilemma, da sie einerseits die Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff bekommen muss und andererseits Zinserhöhungen die Finanzstabilität schwächen", sagte Fratzscher. "Eine Eskalation der Situation und eine Bankenkrise sind zurzeit die grösste Gefahr für die Preisstabilität in Deutschland und Europa und könnten die Wirtschaft empfindlich schwächen und die Arbeitslosigkeit erhöhen, weil sie die Kreditvergabe an Unternehmen noch stärker beeinträchtigen würden."