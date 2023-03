Es sei "sehr wahrscheinlich, dass auch im Euroraum und in Deutschland einige Banken durch den starken Zinsanstieg grosse Verluste realisieren werden, ähnlich wie in den USA und nun die Credit Suisse in der Schweiz", teilte Institutspräsident Marcel Fratzscher letzte Woche mit. Hintergrund ist der Kollaps mehrerer kleinerer US-Banken und Sorgen um die Schweizer Grossbank.